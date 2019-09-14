"Шахтер" – "Заря": видео голов и обзор сумасшедшего матча в Харькове

"Шахтер" vs "Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу на ОСК "Металлист" в Харькове состоялся центральный матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором чемпион страны "Шахтер" принимал "Зарю". Напомним, на этой игре отсутствовал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, которому запретили летать. Тем не менее и без Каштру "горняки" сумели выиграть в этом невероятном поединке. Проигрывая 0:2, дончане в итоге победили 4:3, забив решающий мяч за минуту до конца основного времени.

"ШАХТЕР" – "ЗАРЯ" – 4:3

Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, Мораес, 89 – Юрченко, 9, Кочергин, 35, Леднев, 86

На 9-й минуте "Заря" открыла счет в матче. Кочергин отдал пас в район одиннадцатиметровой отметки, и Юрченко расстрелял ворота Пятова.

На 35-й минуте "Заря" удвоила счет. "Горняки" Пятов и Матвиенко попытались выйти из-под прессинга через пас и сделали это крайне неудачно - Кочергин с лета нанес точный удар справа, поразив пустые ворота "Шахтера".

На 42-й минуте "Шахтер" отыграл один мяч. Тайсон обыгрался с Марлосом в штрафной площади "Зари" и неотразимо пробил в дальний угол ворот – 1:2.

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На 54-й минуте "Шахтер" сравнял счет – 2:2. Марлос после паса Тайсона обводящим ударом направил мяч в левый угол без шансов для кипера "Зари" Шевченко.

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На 60-й минуте "Шахтер" вышел вперед – 3:2. Болбат отдал на Мораеса, а тот пробил – мяч коснулся ноги Чеберко и влетел в сетку ворот "Зари".

На 86-й минуте "Заря" сравняла счет – 3:3. Леднев из-за штрафной низом уложил мяч под правую штангу.

Однако победу в этом сумасшедшем матче все-таки отпраздновал "Шахтер". На 89-й минуте Коноплянка сыграл через Исмаили, вскрыл зону и прострелил на дальнюю штангу, куда вбежал Мораес - украинский бразилец не промахнулся по пустым воротам. В итоге – 4:3 в пользу "Шахтера".

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: несколько дней назад в "Шахтере" сообщили, что в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки. После двух осечек Михайличенко аналитики практически утратили веру в то, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ с "Шахтером".

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