"Шахтеру" не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь миллиметровый офсайд": герой матча с "Бенфикой"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сумел дожать лиссабонскую "Бенфику" на стадионе "Металлист" в Харькове – 2:1. Победный гол в середине второго тайма забил Виктор Коваленко. Полузащитник "горняков" прокомментировал результат матча и затронул эпизод с незасчитанным голом своей команды в первой половине встречи, когда судья после видеоповтора отменил гол Марлоса.

"Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. Теперь необходимо побеждать в гостях, – сказал после поединка Коваленко. – Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Немножко было тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах. "Шахтеру" не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь здесь миллиметровый офсайд".

Читайте также: "Знаем, что еще ничего не решено": игрок "Шахтера" оценил поединок с "Бенфикой"

Ответный матч 1/16 финала "Бенфика" – "Шахтер" состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" еще успеют сыграть в рамках чемпионата Украины с "Десной" 23 февраля.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама