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"Шахтеру" не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь миллиметровый офсайд": герой матча с "Бенфикой"

20 февраля, 23:38

Забитый гол в ворота португальской команды Виктор Коваленко посвятил родителям

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сумел дожать лиссабонскую "Бенфику" на стадионе "Металлист" в Харькове – 2:1. Победный гол в середине второго тайма забил Виктор Коваленко. Полузащитник "горняков" прокомментировал результат матча и затронул эпизод с незасчитанным голом своей команды в первой половине встречи, когда судья после видеоповтора отменил гол Марлоса.

"Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. Теперь необходимо побеждать в гостях, – сказал после поединка Коваленко. – Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Немножко было тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах. "Шахтеру" не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь здесь миллиметровый офсайд".

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Ответный матч 1/16 финала "Бенфика" – "Шахтер" состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" еще успеют сыграть в рамках чемпионата Украины с "Десной" 23 февраля.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Виктор Коваленко VAR

Источник: Football.ua

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