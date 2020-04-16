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"Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы: игрок "Динамо" рассказал о карантине

16 апреля, 23:01

Максим Перепелица

Также Денис Бойко назвал лучших голкиперов мира

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко ответил на вопросы болельщиков о своих тренировках во время карантина, предпочтениях и футбольных мечтах.

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"Днепр" вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только из-за этого мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы. Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, "Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это было бы весомым событием. Если они пройдут "Вольфсбург", то все в их руках", – сказал Бойко.

"Лучшие вратари мира? Сейчас на первые роли выходит игра ногами, вратарь действует как центральный защитник, футболист, который начинает атаки. Поэтому я назвал бы тер Штегена, Алиссона и Эдерсона. Они являются примером сегодняшней модели вратаря, у которых есть все – игра ногами, на выходах и на линии, умение читать игру и руководить обороной", – отметил игрок.

Как "Динамо" вылетало из Лиги Европы при Михайличенко

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Бойко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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