"Шахтеру" с "Ворсклой" будет тяжелее без лидеров в Полтаве, – мнение букмекеров

В воскресенье чемпион Украины встретится в Полтаве с подопечными Юрия Максимова. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" – "Шахтер". Начнется игра сегодня в 17:00.

Как известно, лидер Премьер-лиги приехал на выезд без нескольких лидеров: Мораеса, Исмаили, Тайсона, Тараса Степаненко и вратаря Андрея Пятова. Вероятно, в связи с этим букмекерские конторы дают не такой низкий коэффициент на "горняков", как можно было бы ожидать в дуэли разных по классу команд. На победу "Шахтера" оценивают в 1.28, "Ворсклы" – в 10.50, ничью – в 5.70.

Узнайте, где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер". Прямая трансляция будет вестись с 16:55.

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Интересно, что в предыдущем туре обе команды решили свою судьбу в добавленное арбитром время: "Шахтер" в Харькове вырвал победу у "Десны", а "Ворскла" в Киеве упустила ничью с "Динамо".

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Во встрече ожидают три гола, а самым вероятным автором забитого мяча считают донецкого бразильца Тете (коэф. – 3.00). На то, что нынче "горняки" выиграют в полтавской команды и первый тайм, и матч, коэффициент составляет 1.75.

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