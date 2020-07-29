Шансы "Колоса" войти в историю растут: букмекеры изменили котировки на битву за Лигу Европы

За сутки котировка на победу "Колоса" над "Мариуполем" с учетом дополнительного времени и пенальти уменьшилась с 1.68 до 1.53

Сегодня в последнем поединке украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020 "Колос" и "Мариуполь" в очном противостоянии определят участника квалификации Лиги Европы. Финал плей-офф за ЛЕ состоится в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30, а смотреть "Колос" – "Мариуполь" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

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Аналитики букмекерских контор называют фаворитом команду из Ковалевки. Коэффициент на победу "Колоса" в основное время матча составляет 2.15, на ничью – 3.40, на победу "Мариуполя" – 3.40. Таким образом, вероятность результата матча в основное время экспертами подсчитана следующая: победа "Колоса" 44 процента, ничья 28 процентов, победа "Мариуполя" 28 процентов.

Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Примечательно, что посмотреть игру на "Олимпийском" можно всего за 1 гривну – такая стоимость билета.

Котировки на победу в противостоянии с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.53 на "Колос" и 2.50 на "Мариуполь". Значит, вероятность выхода "Колоса" в Лигу Европы в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге составляет 62 процента против 38 процентов вероятности победы "Мариуполя".

Отметим, что за последние сутки коэффициенты изменились: котировка на победу "Колоса" с учетом дополнительного времени и пенальти уменьшилась с 1.68 до 1.53. Шансы сельской команды добиться участия в еврокубках растут в глазах букмекеров.

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Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 53 процента в поединке не будет забито трех голов. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.78, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.03.

Смотрите, как игрались полуфиналы плей-офф за Лигу Европы:

"Колос" – "Днепр-1" – 4:1

"Александрия" – "Мариуполь" – 1:2

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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