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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Шапаренко вышел из спячки: как "Динамо" с ложкой дегтя разгромило дома "Львов"

3 ноября, 20:22

Даже оказавшись вдесятером, киевляне не испытали ни малейших проблем в матче с аутсайдером чемпионата

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Facebook

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Матч "Динамо" – "Львов" в 13-м туре чемпионата Украины, завершившийся разгромом гостей со счетом 4:0, отметился знаковым голом полузащитника киевлян Николая Шапаренко. Поразив ворота аутсайдеров чемпионата ударом мяча головой, он забил свой первый гол за "бело-синих" 25 февраля, когда оформил дубль в игре с "Зарей" (5:0). Таким образом, безголевая серия Шапаренко продлилась 892 игровые минуты и 251 календарный день.

Обзор матча "Динамо" – "Львов" (4:0)

"Комментировать эту игру нет особого смысла, – сказал по окончании матча "Динамо" – "Львов" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко. – Мы вышли очень заряженными на результат, чтобы добыть три очка. У "Львова" свои проблемы. Смена тренера и другие моменты. Было видно, что они не смогли оказать сопротивление. Наши игроки были намного мобильнее, быстрее и превосходили соперника в индивидуальном мастерстве. Даже играя вдесятером, мы держали матч под своим контролем. Доволен результатом. Фрагментами мы показывали хорошую игру, но зарабатывать красные карточки в таком матче – это большая ложка дегтя в бочке меда".

Как мы писали ранее, "Динамо" разгромило "Львов", потеряв перед игрой с "Шахтером" капитана. Сергей Сидорчук, получив красную карточку в игре с аутсайдером Премьер-лиги, пропустит следующий поединок против лидера – 10 ноября в Харькове.

Статистика матча "Динамо" – "Львов" (4:0)

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"Динамо" – "Львов" – 4:0
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1
Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) – Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) – Соль (Вербич, 46)
Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков – Сабино, Приймак, Мартан – Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко
Предупреждения: Сидорчук – Приймак, Мартан, Гончар
Удаление: Сидорчук, 35 ("Динамо" – вторая желтая карточка)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов Николай Шапаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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