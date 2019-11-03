Шапаренко вышел из спячки: как "Динамо" с ложкой дегтя разгромило дома "Львов"

Даже оказавшись вдесятером, киевляне не испытали ни малейших проблем в матче с аутсайдером чемпионата

Николай Шапаренко / Фото: Facebook

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Матч "Динамо" – "Львов" в 13-м туре чемпионата Украины, завершившийся разгромом гостей со счетом 4:0, отметился знаковым голом полузащитника киевлян Николая Шапаренко. Поразив ворота аутсайдеров чемпионата ударом мяча головой, он забил свой первый гол за "бело-синих" 25 февраля, когда оформил дубль в игре с "Зарей" (5:0). Таким образом, безголевая серия Шапаренко продлилась 892 игровые минуты и 251 календарный день.

Обзор матча "Динамо" – "Львов" (4:0)

"Комментировать эту игру нет особого смысла, – сказал по окончании матча "Динамо" – "Львов" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко. – Мы вышли очень заряженными на результат, чтобы добыть три очка. У "Львова" свои проблемы. Смена тренера и другие моменты. Было видно, что они не смогли оказать сопротивление. Наши игроки были намного мобильнее, быстрее и превосходили соперника в индивидуальном мастерстве. Даже играя вдесятером, мы держали матч под своим контролем. Доволен результатом. Фрагментами мы показывали хорошую игру, но зарабатывать красные карточки в таком матче – это большая ложка дегтя в бочке меда".

Как мы писали ранее, "Динамо" разгромило "Львов", потеряв перед игрой с "Шахтером" капитана. Сергей Сидорчук, получив красную карточку в игре с аутсайдером Премьер-лиги, пропустит следующий поединок против лидера – 10 ноября в Харькове.

Статистика матча "Динамо" – "Львов" (4:0)

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"Динамо" – "Львов" – 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) – Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) – Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков – Сабино, Приймак, Мартан – Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук – Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 ("Динамо" – вторая желтая карточка)

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