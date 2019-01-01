"Шара" против "волков": "Александрия" бесплатно повезет болельщиков в Германию на матч Лиги Европы

Игра против немецкой команды станет для украинского клуба исторической - первой в групповом раунде еврокубков

"Александрия" готовится к евростарту / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Футбольный клуб "Александрия" начал собирать заявки от болельщиков для поездки на выездной матч Лиги Европы 19 сентября с "Вольфсбургом". Игра в Германии против местных "волков" для команды из Кировоградской области станет исторической – первой в групповом раунде еврокубков.

Как сообщили в "Александрии", клуб выделяет автобус для фанатов на 60 мест. Причем проезд будет бесплатным до Вольфсбурга и обратно, болельщики заплатят только за билеты на матч. Заявки принимаются до 9 сентября. Ориентировочное время поездки - около 23 часов в одну сторону.

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Как нам сказали в "Александрии", цены на билеты на стадион еще не известны. Ожидается, что они будут в диапазоне 25 – 45 евро.

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Напомним, что жеребьевка Лиги Европы для "Александрии" привела к конфузу. Официальный сайт "Вольфсбурга" допустил серьезную ошибку, представляя своего украинского соперника по групповому раунду ЛЕ. Знаменитый немецкий клуб, 10 лет назад становившийся чемпионом Германии, назвал главным тренером александрийцев... победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонида Буряка.

Леонид Буряк и вправду возглавлял непродолжительное время "Александрию". Но это было еще в далеком 2012 году. Тогда как сейчас главным тренером команды из Кировоградской области является другой экс-динамовец - Владимир Шаран.

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Отметим, что в соперники дебютанту группового раунда Лиги Европы "Александрии, помимо немецких "волков", достались бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен". Как сообщалось ранее, директор "Александрии" после жеребьевки Лиги Европы не падает духом. "То, что парни будут отдаваться на все 1000 процентов, я уверен. Думаю, что немного пошумим", - заявил Дмитрий Китаев.

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