Шастал простил селян: обзор последнего матча 8-го тура УПЛ "Колос" – "Александрия"

"Колос" vs "Александрия" / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч восьмого тура. В нем сельский "Колос" на киевской "Оболонь-Арене" разошелся миром с участником группового раунда Лиги Европы "Александрией". На гол сына главного тренера "Колоса", который был забит Денисом Костышиным с пенальти, гости ответили точным ударом Бабогло.

Читайте также: Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: все матчи 8-го тура Премьер-лиги

На последних секундах "Александрия" едва не вырвала победу – нападающий гостей Шастал откликнулся на подачу с углового, однако его удар стал добычей вратаря "Колоса" Волынца. Простил Шастал дебютантов УПЛ. В итоге – 1:1.

Смотрите голы матча "Колос" – "Александрия" (1:1)

Реклама

"Колос" – "Александрия" – 1:1

Голы: Д.Костышин (45 пенальти) – Бабогло (68)

"Колос": Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Волков (Морозко, 56), Д.Костышин (Смирный, 73) – Нехтий (Кожушко, 81)

"Александрия": Панькив – Стецьков, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Лучкевич – Ковалец, Гречишкин, Запорожан – Задерака (Ситало, 79), Безбородько (Третьяков, 46), Шастал

Предупреждения: Волков, Милько, Ориховский – Стецьков, Шендрик

Как сообщалось ранее, "Динамо" выходит из кризиса. Киевляне в ритме "Чайфа" разгромили "Ворсклу" в Полтаве. Михайличенко добыл вторую кряду победу, уничтожив команду экс-звезды "бело-синих" Косовского.

Также мы писали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в текущем чемпионате.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама