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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Шедевр от Марлоса и первая в истории VAR-отмена гола: как "Шахтер" дожал в Харькове "Десну"

23 февраля, 19:57

"Горняки" вырвали победу над командой из Чернигова, забив единственный мяч на 94-й минуте

Матч 19-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" обыграл "Десну" 1:0, оказался историческим для чемпионата Украины. Впервые в нашем высшем дивизионе был отменен гол после просмотра VAR – системы видеопомощи арбитра. На 62-й минуте "Десна" поразила ворота "Шахтера", но, как показал повтор, голу предшествовал офсайд.

В итоге "Десна", имевшая шанс победить, проиграла. На 94-й минуте шикарный по красоте гол пяткой забил Марлос, которому зряче ассистировал Тайсон. Что интересно, обоих этих игроков тренер "Шахтера" Луис Каштру выпустил на замену незадолго до финального свистка – его джокеры сработали на 100 процентов!

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Шахтер – Десна – 1:0
Гол: Марлос, 90+4
Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) – Степаненко, Патрик – Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка – Мораес
Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) – Филиппов (Будковский, 89)
Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой

Видео гола Марлоса

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Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Лучшие моменты второго тайма

Статистика матча Шахтер – Десна (1:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Лиге Европы "Бенфику"

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Источник: Сегодня|Спорт

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