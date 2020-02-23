Шедевр от Марлоса и первая в истории VAR-отмена гола: как "Шахтер" дожал в Харькове "Десну"

"Горняки" вырвали победу над командой из Чернигова, забив единственный мяч на 94-й минуте

Матч 19-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" обыграл "Десну" 1:0, оказался историческим для чемпионата Украины. Впервые в нашем высшем дивизионе был отменен гол после просмотра VAR – системы видеопомощи арбитра. На 62-й минуте "Десна" поразила ворота "Шахтера", но, как показал повтор, голу предшествовал офсайд.

В итоге "Десна", имевшая шанс победить, проиграла. На 94-й минуте шикарный по красоте гол пяткой забил Марлос, которому зряче ассистировал Тайсон. Что интересно, обоих этих игроков тренер "Шахтера" Луис Каштру выпустил на замену незадолго до финального свистка – его джокеры сработали на 100 процентов!

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Шахтер – Десна – 1:0

Гол: Марлос, 90+4

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) – Степаненко, Патрик – Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка – Мораес

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) – Филиппов (Будковский, 89)

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой

Видео гола Марлоса

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Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Лучшие моменты второго тайма

Статистика матча Шахтер – Десна (1:0)

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