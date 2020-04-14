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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Суд подтвердил: шестерых футболистов "Олимпика" дисквалифицировали пожизненно за "договорняки"

14 апреля, 22:54

Вадим Авдасев

Спортивный арбитраж в Лозанне оставил в силе решение Украинской ассоциации

В июне 2019 года Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила от игры сразу шестерых игроков молодежных команд донецкого "Олимпика". Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Пискового, Артема Козлова, Луку Надирадзе и Богдана Степаненко наказали за организацию и участие в договорных матчах. К слову, недавно бывшего игрока "Карпат" пожизненно отстранили от футбола.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне опубликовал решение по апелляционной жалобе бывших пятерых игроков "Олимпика". CAS оставил в силе решение УАФ пожизненно дисквалифицировать воспитанников донецкого клуба и запретить им заниматься деятельностью, связанной с футболом. Напомним, тогда в Украине рассматривали дело о договорных матчах с участием игроков молодежных команд "Олимпика" двух возрастных категорий – U-21 и U-19.

Также УАФ запретила командам клуба обоих возрастов принимать участие в чемпионате Украины. Наказание действует в течение двух сезонов. Несмотря на поданную жалобу в CAS, еще до начала рассмотрения дела "Олимпик" устранился от процесса.

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Швейцария дисквалификация договорной матч Спортивный арбитражный суд Олимпик Донецк

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