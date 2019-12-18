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Шовковский прошелся по "Динамо": "На сегодняшний день это команда среднего уровня. "Шахтер" повыше"

18 декабря, 10:53

Тренер сборной Украины уверен, что топ-клуб постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бывший вратарь "Динамо" Александр Шовковский в эфире передачи "Вацко Live" прокомментировал ситуацию в киевском клубе, который не смог выйти из группы в Лиге Европы и практически выбыл из чемпионской гонки в чемпионате Украины. Ранее мы писали, почему в "Динамо" не заиграли футболист с перегаром и Соль – объяснение агента.

"Функционально команда готова, – считает Шовковский. – Болельщики всегда будут требовать результат, тем более от "Динамо". Я согласен со словами Александра Хацкевича, на сегодняшний день "Динамо" – это команда среднего уровня. Топ-клуб – это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы".

Денис Гармаш

Денис Гармаш / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: Выбрал Россию сам и заманил туда Шацких: экс-тренер "Динамо" остается с Хацкевичем

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины сравнил двух украинских грандов.

"Шахтер" на сегодняшний день выше уровнем, чем "Динамо", – говорит Шовковский. – В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" – топ-клубы. В рамках мирового, европейского футбола – я бы все равно поставил "Шахтер" выше "Динамо". С таким подбором игроков сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Премьер-лиге. Но просто никогда не было. Никогда и не будет. Было потеряно много очков, где команда не должна была их терять".

Ранее мы сообща, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите обзор матча "Динамо" Киев — "Лугано" – 1:1

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Александр Шовковский чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк премьер-лига

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