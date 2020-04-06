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Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезон

6 апреля, 12:00

Вадим Авдасев

Словенец Беньямин Вербич предложил в будущем играть в скафандрах

Во время пандемии коронавируса спортсмены больше внимания уделяют другим занятиям. Периодически делятся в соцсетях шутками о новом вирусе, как, например, словенский футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич. Недавно Вербич прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей.

26-летний вингер украинской команды решил представить, как будет выглядеть форма футболистов после окончания карантина. Беньямин нарядил игрока в защитный комбинезон с перчатками, сапогами, шлемом.

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Минувшей зимой вингер "Динамо" показал, как набирает вес в Дубае. Беньямин Вербич в отпуске в Эмиратах ни в чем себе не отказывал.

Напомним, сейчас футбольный сезон 2019/2020 в Украине, как почти во всем мире, остановлен. Вербич выступает за киевское "Динамо" с 2018 года, а до этого два сезона провел в датском "Копенгагене". С 2015 года привлекается к матчам национальной сборной Словении.

Ранее Вербич рассказал, кто помог ему выучить русский язык.

Смотрите, как словенец забивал за "Динамо" в Лиге Европы в Швеции в ворота "Мальме"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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форма Динамо Киев коронавирус Беньямин Вербич

Источник: xsport.ua

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