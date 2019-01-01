Шутки Тайсона и пластырь на "икре": как прошла первая тренировка Коноплянки в "Шахтере"

Экс-вингер "Шальке" в составе "горняков" готовится к предстоящим матчам с "Зарей" и "Манчестер Сити"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер", которому в течение недели предстоят матчи с "Зарей" в УПЛ и с "МанСити" в Лиге чемпионов, провел знаковую тренировку в загородном комплексе "Святошин". Она стала первой в лагере чемпионов Украины для статусного новичка "горняков" – Евгения Коноплянки, подписавшего с "Шахтером" контракт на три года.

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Напомним, буквально накануне Коноплянка отыграл 20 минут за сборную. Именно после его выхода на поле Украина отыграла два мяча у Нигерии в товарищеском матче, прошедшем на некогда домашней для Евгения "Днепр-Арене".

После прибытия из лагеря сборной Украины Коноплянка, получивший в "Шахтере" 15-й номер, в среду вечером провел первое для себя полноценное тренировочное занятие в расположении дончан. Во время двухсторонки Евгений отметился несколькими коронными рывками. Как отмечают в горняцком клубе, полузащитник только входит в рабочий процесс, но заметно, что адаптация ему дается легко и выкладывается он на полную.

Кстати, первую тренировку в "Шахтере" Коноплянка проводил с пластырем в районе правой икроножной мышцы. Посмотрите, сколько мощи в этих ногах!

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Видео и фото первой тренировки Коноплянки в "Шахтере"





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К слову, на тренировке "Шахтера" в среду в отличном настроении, судя по появившемуся видео, пребывал капитан "горняков" Тайсон. Он шутил с Марлосом и набирал форму после пропуска матча с "Олимпиком", случившегося перед закрытием летнего трансферного окна.

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.

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