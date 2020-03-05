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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Симулянт" Танковский показал свою сломанную ногу и объяснился за момент с карточкой сопернику

5 марта, 15:27

Вадим Авдасев

Футболист "Мариуполя" неудачно пробежался по полю стадиона во время матча

В одном из вчерашних матчей чемпионата Украины "Мариуполь" расправился дома с полтавской "Ворсклой" – 3:0. Во втором тайме произошел неоднозначный эпизод, когда полузащитник "Мариуполя" Владислав Танковский в игре с "Ворсклой" получил травму на ровном месте.

Сначала многие восприняли это как откровенную симуляцию. К тому же судья Александр Дердо показал желтую карточку хавбеку гостей Ибрагиму Кане, который просто пробегал рядом. Но 24-летний Танковский, не пробыв на поле и пяти минут, был заменен.

Оказалось, он получил травму. Об этом на официальном сайте "Мариуполя" сообщил доктор клуба Дмитрий Лисицын: "У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления — полтора-два месяца". А позже и сам футболист выложил в соцсетях фото ноги в гипсе.

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Своей подписью "Мне было не до фола" футболист попытался объяснить, почему ничего не сказал судье о том, что соперник не нарушал против него правила.

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Смотрите видеообзор матча "Мариуполь" – "Ворскла"

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футбол чемпионат Украины ФК Мариуполь симулянт Вячеслав Танковский

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