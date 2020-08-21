"Сине-полосатые": "Динамо" показало выездную форму на новый сезон

Киевское "Динамо" презентовало гостевой комплект формы на новый сезон. Вчера "Динамо" показало, как будет выглядеть основная форма команды. Выездной комплект выполнен в традиционных синих цветах, но теперь майки украшают горизонтальные линии, как и на основном комплекте. Также в СМИ сообщали, что киевляне обзаведутся и третьим комплектом.

"Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку – девиз "Киев – это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее", – говорится в сообщении клуба на официальном сайте киевлян.

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Уже сегодня "Динамо" сыграет в новом комплекте формы в стартовом матче чемпионата Украины против донецкого "Олимпика". Расписание, трансляции и результаты первого тура Премьер-лиги.

Ранее мы писали, что Артем Кравец снова стал игроком "Динамо". Украинский нападающий вернулся в родной клуб после турецкого периода.

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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