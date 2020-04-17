"Ситуация с коронавирусом в Бразилии тревожная": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал клубной пресс-службе о жизни в период карантина. Ранее мы сообщали, что бразильский клуб замахнулся на покупку капитана "Шахтера".

"Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше – учеба и тренировка. После обеда – свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем – коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых. Много общаюсь с родными в Бразилии. Там ситуация с коронавирусом тревожная.

Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь", – отметил Мораес.