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"Ситуация с коронавирусом в Бразилии тревожная": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

17 апреля, 16:27

Максим Перепелица

Также Жуниор Мораес поделился своей жизню во время изоляции

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал клубной пресс-службе о жизни в период карантина. Ранее мы сообщали, что бразильский клуб замахнулся на покупку капитана "Шахтера".

"Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше – учеба и тренировка. После обеда – свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем – коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых. Много общаюсь с родными в Бразилии. Там ситуация с коронавирусом тревожная.

Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь", – отметил Мораес.

Ранее Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Роналду. Как оказалось, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".

Мы также сообщали, что Тайсон жалеет о среднем пальце, показанном ультрас "Динамо": "Это видели дети".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк коронавирус Жуниор Мораес

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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