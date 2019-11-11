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Скандальный матч в Харькове сделал Каштру лучшим в чемпионате Украины

11 ноября, 13:39

Наставник был признан лучшим в 14-м туре

Луиш Каштру

Луиш Каштру

Центральный поединок чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" превратился в расистский скандал после инцидента с игроком Горняков – Тайсоном.

По итогам 14-го тура был отмечен наставник "горняков" Луиш Каштру. Всеукраинское объединение тренеров по футболу отдало звание "тренера тура" главному тренеру донецкой команды.

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

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Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственным органам, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Ранее мы писали, что в матче"Шахтер" – "Динамо" лучшим игроком матча признан "украинский Муслим Магомаев". Самым полезным игроком матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0), по оценкам аналитической компании InStat, признан защитник "горняков" Сергей Кривцов. Рейтинг эффективности его игры составил 369 баллов.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: официальный сайт УПЛ

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