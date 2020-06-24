"Сказал арбитру: "Можешь не смотреть – пенальти не было": Вербич – о скандальном матче "Динамо"

Вербич сам просил арбитра не назначать пенальти в ворота "Колоса", а Миколенко утверждает, что не нарушал правила

Полузащитник киевского Динамо" Беньямин Вербич рассказал о спорных моментах матча 27-го тура чемпионата Украины против "Колоса" (2:1), в котором главный арбитр встречи Сергей Бойко назначил четыре пенальти, а также рассматривал еще один эпизод в штрафной площади "Колоса", когда на газоне оказался Вербич, хотя сам словенец ему сказал, что нарушения правил там не было.

В том моменте Кендзера подавал с фланга, я хотел обогнать защитника, но он "закрыл" меня. Думаю, в том эпизоде фол был, скорее, с моей стороны, и уж точно ни о каком пенальти не могло быть и речи. Не знаю, что они там смотрели. Я сразу сказал арбитру: "Можешь не смотреть – там ничего не было", но он ответил: "Подожди, я посмотрю VAR".

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Вообще, этот судья такими остановками три или четыре раза сбивал темп игры в то время, как нам нужно было забивать. Да и вообще, вчера была очень странная игра: четыре минуты поиграли – пауза, и так несколько раз. Очень тяжело играть в таких условиях. Но мы сами виноваты, что не показали вчера лучшую игру. Судья не может ни что-то испортить, ни помочь – мы все должны делать сами. Думаю, впереди следовало играть лучше.

Момент с пенальти на де Пене? Сейчас каждый контакт – это штрафной удар, так что, может, пенальти и был. Я тот эпизод четко не видел, нужно посмотреть видеоповтор", – сказал Вербич официальному сайту "Динамо".

Также остался недоволен работой арбитра защитник киевлян Виталий Миколенко, который заработал пенальти в свои ворота. Но футболист уверяет, что в том моменте не нарушал правила.

"Не люблю обсуждать судейство, но, то, что делал арбитр с VAR… В нашу сторону поставил пенальти, потому что я, якобы сфолил, но там фола и близко не было! Меня этот пенальти немного психологически надломил. После него было сложно нормально продолжать игру. Если в чемпионате Украины внедряют VAR, нужно нормально моменты рассматривать, а то скоро будем играть по баскетбольным правилам, согласно которым любое касание – это фол.

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И в их сторону решение с одиннадцатиметровым ударом было, мягко сказать, странным. Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что там пенальти не было, что против него правила не нарушали, и VAR можно не смотреть, а судья его просто отогнал, для меня это необъяснимо", – цитирует Миколенко клубный сайт "Динамо".

Ранее главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал скандальный матч с "Колосом": "Судейство я не комментирую. Тем более, работал VAR". Он остался недоволен игрой своей команды. Тренер киевлян утверждает, что его команда могла и проиграть.

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