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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Скрипник начал год со звания лучшего тренера тура в чемпионате Украины

24 февраля, 20:50

Под руководством Скрипника "Заря" продолжает бороться за серебряные медали

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник признан лучшим тренером 19-го тура чемпионата Украины Всеукраинским объединением тренеров по футболу. В первом мате после зимней паузы команда Скрипника на выезде одолела "Мариуполь" со счетом 2:1 и укрепилась на третьей строчке турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее мы писали, что дубль в ворота "Александрии" позволил игроку "Колоса" стать лучшим в 19-м туре УПЛ. Благодаря Евгению Смирному его команда выиграла у команды Шарана и вошла в первую шестерку чемпионата Украины.

Также сегодня Премьер-лига рассказала, почему VAR отменил взятие "Десной" ворот "Шахтера". Согласно заявлению УПЛ, арбитры разобрались правильно: голу "Десны" предшествовало два положения "вне игры".

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Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще". По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя.

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Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Заря":

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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тренер чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: Сегодня|Спорт

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