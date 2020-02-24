Скрипник начал год со звания лучшего тренера тура в чемпионате Украины

Под руководством Скрипника "Заря" продолжает бороться за серебряные медали

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник признан лучшим тренером 19-го тура чемпионата Украины Всеукраинским объединением тренеров по футболу. В первом мате после зимней паузы команда Скрипника на выезде одолела "Мариуполь" со счетом 2:1 и укрепилась на третьей строчке турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее мы писали, что дубль в ворота "Александрии" позволил игроку "Колоса" стать лучшим в 19-м туре УПЛ. Благодаря Евгению Смирному его команда выиграла у команды Шарана и вошла в первую шестерку чемпионата Украины.

Также сегодня Премьер-лига рассказала, почему VAR отменил взятие "Десной" ворот "Шахтера". Согласно заявлению УПЛ, арбитры разобрались правильно: голу "Десны" предшествовало два положения "вне игры".

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Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще". По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя.

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Заря":

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