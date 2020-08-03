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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Скрипник останется главным тренером "Зари", а Михайленко – "Днепра-1" – источник

3 августа, 14:07

Олег Люлька Олег Люлька

Боссы луганского и днепровского клубов приняли совместное решение не менять этим летом своих наставников

Многоходовая комбинация, в рамках которой тренер "Зари" Виктор Скрипник переходит в "Днепр-1", а его место в луганской команде занимает экс-наставник "Мариуполя" Александр Бабич, похоже, отменяется. Как стало известно сегодня, Скрипник останется в "Заре" – по крайней мере, пока что.

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"По последней информации наших источников, в результате затяжных детективных перипетий Виктор Скрипник этим летом не станет главным тренером "Днепр-1". Судя по всему, Дмитрий Михайленко сохранит свой пост на сезон 2020/2021. Такое совместное решение руководителей днепровского клуба и "Зари". Однако судьба Скрипника, который с 1 августа находится в Запорожье, по-прежнему остается под вопросом. Он может как остаться в "Заре", так и покинуть клуб, разорвав контракт, действующий до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич. По нашим данным, будущее 50-летнего специалиста зависит не только от решения президента "Зари" Евгения Геллера, но и от его личной позиции", – сообщает "ТаТоТаке" на своей странице в Facebook

Напомним, что под руководством Виктора Скрипника "Заря" стала бронзовым призером чемпионата Украины-2020, заработав прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги Европы и порядка трех миллионов евро призовых от УЕФА. При этом ранее в качестве возможного сменщика Скрипника в "Заре" назывался и Юрий Калитвинцев.

Смотрите обзор последней победы "Зари" в сезоне-2019/20

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тренер чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник Днепр-1 Дмитрий Михайленко Александр Бабич
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