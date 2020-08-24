Скромнягу из сельской команды назвали лучшим футболистом первого тура чемпионата Украины

Вратарь Евгений Волынец отбил два 11-метровых в матче "Колоса" с "Шахтером"

Вчера в украинской Премьер-лиге завершился стартовый тур сезона 2020/2021. По его итогам определили лауреатов, причем среди них не оказалось представителей "Шахтера" и "Динамо", добывших победы в пятницу. К слову, глава комитета арбитров высказался о трех пенальти в матче "Шахтер" – "Колос".

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Лучшим футболистом уик-энда назвали вратаря "Колоса" Евгения Волынца, который во встрече с донецкой командой дважды отбивал мяч с 11-метровой отметки и длительное время сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Конкурентами голкипера из Ковалевки, которому 26 августа исполнится 27 лет, были его оппонент-"горняк" Алан Патрик, динамовец Виталий Буяльский и Владислав Кулач из "Ворсклы". В состав экспертного совета входят: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо.

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А лучшим наставником первого тура Всеукраинское объединение тренеров назвало Александра Рябоконя, который привел "Десну" к победе над "Зарей" – бронзовым призером прошлого сезона УПЛ.

Смотрите, как "Шахтер" не без проблем обыграл "Колос" в чемпионате страны:

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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