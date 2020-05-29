Следствие по делу бывшего полузащитника "Динамо" закрыто: Вукоевич угрожал убить жену и ее мать

Ранее хорвату запретили приближаться к жене менее, чем на 200 метров

Хорватская прокуратура сняла все обвинения с бывшего полузащитник киевского "Динамо", а ныне селекционера украинского клуба Огнена Вукоевича – сообщает Gol.hr. Напомним, на Вукоевича завели уголовное дело за угрозу убить женуАндрею и ее мать, когда известный в прошлом футболист пьяным вернулся домой.

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Также были отменены все меры предосторожности, ведь ранее Вукоевичу запретили приближаться к жене менее, чем на 200 метров. Напомним, что 8 мая хорватская полиция задержала бывшего игрока сборной в Загребе по подозрению в домашнем насилии. Вукоевич явился домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Полиция также провела обыск в доме бывшего футболиста, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие.

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"Накануне вскоре после полуночи 38-летняя жена Вукоевича, бывшая Мисс Хорватия, сообщила в полицию об угрозах убийства со стороны Огнена, поскольку словесное столкновение под покровом ночи вышло за классические рамки, – пишут хорватские СМИ. – Вукоевич прибыл домой пьяным. Его жену обескуражило состояние Огнена, он начал кричать на нее. Он также предположительно угрожал смертью ей и другим членам семьи. Видя, что общение приобретает другое измерение, жена Вукоевича пыталась позвонить в полицию по мобильному телефону, но он попытался вырвать мобильный телефон из ее руки и оттолкнул ее. Вскоре полиция вмешалась и арестовала его, в организме Вукоевича обнаружено 0,6 промилле алкоголя".

Но позже полиция отпустила Огнена, а жена, которую динамовец "грозился убить", отмазывала Вукоевича. По данным хорватских СМИ, жена Вукоевича уже сообщила правоохранительным органам, что она не заинтересована в уголовном преследовании мужа, а сказанное им в четырех стенах расценивает уже не как угрозу ее жизни, а как "пошлое оскорбление".

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