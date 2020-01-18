СМИ: рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, временное отстранение продлили до 60 дней

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Рассмотрение дела о возможном употреблении форвардом киевского "Динамо" Артемом Бесединым допинга перенесено на 27 февраля. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Игорь Бурбас. По его информации, временное отстранение украинцу продлили до 60 дней.

Затягивание дела вызвано тем, что В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов. Добавим, что по обвинению в употреблении запрещенных препаратов Беседину грозит четыре года дисквалификации.

Ранее появились слухи, что Беседин не согласен с обвинениями и требует вскрыть пробу В. Позже появилось опровержение, где указывали, что динамовец сотрудничает со следствием и ни о какой пробе В не может идти речь. Напомним, что Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

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Пока же Беседин не может даже тренироваться с командой. Он не полетел на первый сбор в Турцию и как минимум пропустит начало второй половины сезона, ведь первый матч в чемпионате Украины после зимней паузы киевляне проведут 23 февраля, за четыре дня до рассмотрения дела Беседина.

"Динамо" уже заменило Беседина Назарием Русиным, который был экстренно отозван из аренды из луганской "Зари". Наставник команды Алексей Михайличенко выразил надежду, что он сможет стать основным нападающим. Также в распоряжении "бело-синих" есть форварды Фран Соль и новичок Ибрагим Каргбо. А вот Жерсон Родригес не поехал с командой на первый сбор – ему ищут новую команду.

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