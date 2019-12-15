Сможет ли "Динамо" прервать серию неудач: прогноз на матч с "Десной"

"Десна" - "Динамо": гости фавориты / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Днем в воскресенье "Динамо" в выездном матче против черниговской "Десны" попытается прервать серию последних неудач. Напомним, что после домашнего поражения от "Зари" (1:2) в предыдущем туре Премьер-лиги киевляне не смогли обыграть швейцарский "Лугано" в Лиге Европы и покинули еврокубки. Смотреть онлайн "Десна" – "Динамо" можно с 14:00 на нашем сайте в виде текстовой трансляции с видео-повторами голов.

Эксперты считают гостей фаворитами встречи, но при этом дают достаточно высокий коэффициент на победу "Динамо" – 1.93. Ставку на победу "Десны" можно сделать с котировкой 4.10, а на ничью – 3.45. Также букмекеры прогнозируют не слишком большое количество забитых мячей – не более двух (коэффициент 1.79 на "меньше").

Вероятность исхода матча такая: победа "Десны" 23% – ничья 28% – победа "Динамо" 49%

Реклама

Вероятные авторы голов в составе "Десны":

Александр Филиппов – 3.50 (коэффициент на "забьет гол")

Дмитрий Хлебас – 4.20

Артем Фаворов – 4.20

Вероятные авторы голов в составе "Динамо":

Виктор Цыганков – 2.50

Беньямин Вербич – 3.00

Фран Соль – 3.20

Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 33 процента в матче "Десна" – "Динамо" арбитр встречи Виктор Копиевский удалит хотя бы одного игрока. Вероятность того, что будет назначен 11-метровый даже выше – 34 процента.

Читайте также: Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках – кто виноват и что делать. В свете последних результатов киевлян фанаты заговорили о необходимости смены тренера, но президент "Динамо" принял решение дать шанс Махайличенко провести полноценные сборы.

Напомним, что в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" на своем поле вырвало ничью в матче с "Лугано", но для выхода в плей-офф этого не хватило. Смотрите обзор матча на "Олимпийском":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама