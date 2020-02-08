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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляцию

8 февраля, 14:36

В субботу чемпион Украины проводит очередной контрольный матч в Турции

"Шахтер" на сборах много играет

"Шахтер" на сборах много играет / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий чемпион продолжает подготовку к поединкам 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" и ко второй половине сезона 2019/20 в целом. Сейчас "горняки" находятся на тренировочном сборе в турецком Белеке. И сегодня сыграют товарищеский матч против словенской "Олимпии". Интересно, что, как мы писали, три дня назад "Динамо" разгромило "Олимпию" со счетом 5:0.

"Шахтер" в предыдущей встрече также победил – "Македонию". Смотрите видеообзор матча.

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Игра с командой из Любляны начнется в субботу в 16:00. Прямую трансляцию с 15:55 будет вести телеканала "Футбол 1". Напомним, "Олимпия" – чемпион Словении.

Мы также сообщали, что украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в Турции.

Интересно, что 8 февраля празднует день рождения защитник "Шахтера" Давид Хочолава. Сегодня игроку национальной сборной Грузии исполняется 27 лет. В стане "оранжево-черных" он проводит третий сезон, забив в 63 матчах три мяча.

Смотрите, как ранее "Шахтер" играл вничью с датским клубом "Сендерйюск" (2:2)

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Турция футбол сборы товарищеский матч Шахтер Донецк тренировки Олимпия Любляна

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