"Спасибо Богу, девушке и партнерам": Русин поделился эмоциями от нового контракта с "Динамо"

Нападающий Назарий Русин прокомментировал подписание нового контракта с киевским "Динамо". Напомним, новое соглашение Русина с "Динамо" рассчитано на 5 лет – до 28 февраля 2025 года.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой большой командой, – поделился своими эмоциями после продления отношений с киевским клубом 21-летний Назарий Русин. – Кроме того, хочу поблагодарить президента клуба, тренеров и партнеров по команде за то, что они помогли мне остаться здесь, а также своих родителей, девушку и всех близких людей. Я очень рад! Для меня это очень много значит"

Смотрите, как Русин забивал ранее за "Динамо"

"Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль, – увидим в течение сезона. Что касается того, что я был лучшим бомбардиром "Динамо" на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей", – рассказал о своих планах Назарий Русин.

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Напомним, что этой зимой "Динамо" вернуло Назария Русина из аренды в "Заре". У Алексея Михайличенко практически нет иного выбора, кроме как сделать на него ставку с учетом годичной дисквалификации Артема Беседина за допинг.

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