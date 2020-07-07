"Спасибо "Шахтеру" за этот год": Ассистент Луиша Каштру попрощался с чемпионами Украины

В тренерском штабе донецкого "Шахтера" произошли изменения – ассистент главного тренера Филипе Селиккая покидает клуб. Он получил предложение возглавить молодежную команду лиссабонского "Спортинга". Селиккая пришел в команду год назад вместе с Луишем Каштру и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Украины.

"Это была действительно большая честь для меня – стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Клуба, который на высочайшем уровне представляет Украину в мировом футболе, а особенно – в Европе. Для меня честь – быть частью команды, где собраны квалифицированнейшие футболисты, которая показывает очень качественный футбол и которой сейчас управляет мой большой друг мистер Луиш Каштру. Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное отношение ко мне. Спасибо президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за эту возможность. Спасибо всей администрации клуба и отдельно Дарио Срне – за то, как он принял меня. Благодарю также Луиша Каштру и весь тренерский штаб за совместную работу. И огромное спасибо болельщикам за их поддержку. Они всегда с командой: верят и помогают побеждать. Даже если клуб сейчас находится далеко от своего родного города, то все равно чувствуется доброта, радость и позитив от всех фанатов. Уверен, что когда-нибудь "Шахтер" сможет вернуться к себе домой, в Донецк, и тогда вы снова встретитесь со своими болельщиками на заполненном стадионе. Хочу пожелать всем счастья, а клубу – удачи, и сказать тысячу раз спасибо от всего сердца!

И хоть мне хотелось бы выиграть еще больше трофеев, но сейчас я ухожу с чувством выполненного долга. Я был счастлив работать с Луишем Каштру и тренерским штабом, с Дарио Срной, который как человек и профессионал превзошел все мои ожидания. Мне также запомнятся хорошие люди, с которыми я познакомился в клубе, великолепная атмосфера во всех департаментах и та помощь, что все оказывают тренерскому штабу, чтобы работать без каких-либо проблем. Я очень благодарен клубу за этот год! В футболе ты никогда не знаешь, что может быть завтра. Я – молодой тренер, и возможно, что через 15 лет вернусь сюда, в "Шахтер", – признался Филипе Селиккая в интервью официальному сайту "горняков".

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Также тренер рассказал о своей будущей работе и причинах ухода из "Шахтера", а также выразил уверенность, что работа под руководством Луиша Каштру позволил ему получить новую должность.

"Да, действительно, я возвращаюсь в Португалию, к себе домой. Возвращаюсь к футболистам, которых уже тренировал в юношеском составе. Теперь я стану главным тренером дубля "Спортинга", а моей задачей будет готовить игроков для первой команды. Жизнь нам постоянно преподносит разные вызовы: я уже был главным тренером в прошлом, затем в качестве ассистента прошел довольно долгий путь в соревнованиях более высокого уровня как в Португалии, так и в Украине, а сейчас мне представилась возможность вернуться на родину и возглавить молодежную команду. Уверен, что именно последние годы, которые я провел с Луишем Каштру, и помогли мне получить эту работу", – признался специалист.

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