"Спасибо тебе Боже, что я не москаль": сенегальский легионер "Карпат" рад "украинским корням"

Сенегальский нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе развлекается во время карантина c помощью мобильных приложений. Так, футболист усомнился в своей национальности и решил перепроверить свои корни в приложении Gradient.

В результате вычислений по фотографии Дайе техника выдала, что сенегалец на 61% – украинец, 35% является представителем ЮАР, а также немного норвежцем и шведом.

"Спасибо тебе Боже, что я не москаль!", – прокомментировал на украинском языке Дийе результаты своего эксперимента.

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Отметим, что Дийе выступает в "Карпатах" на правах аренды, а его контракт принадлежит донецкому "Олимпику". В текущем сезоне Матар провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Сенегальский форвард в 15-летнем возрасте переехал в Италию, где выступал за юношеские команды "Ювентуса", "Виченцы", "Сацилезе" и "Торино". На взрослом уровне дебютировал в Серии В в составе "Виченцы Виртус", впоследствии играл на Мальте за "Таршин Рейнбоус", а в 2018-м вернулся в Италию, где выступал за "Эсте".

В январе 2019-го года подписал контракт с "Олимпиком". По дончан в Премьер-лиге сыграл 23 матча, забил 8 голов. Прошлым летом он был на просмотре в киевском "Динамо", но о трансфере стороны не договорились.

Смотрите, как Матар Дийе забивает в чемпионате Украины:

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