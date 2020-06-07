Спец по пенальти Романов: судья назначил три 11-метровых за полчаса игры "Динамо" – "Александрия"

Это уже не первый такой случай в практике судьи из Днепра: почти ровно год назад он поставил три пенальти в ворота "Черноморца"

В первые полчаса матча "Динамо"– "Александрия" арбитр Виталий Романов назначил уже три одиннадцатиметровых удара (два – в ворота гостей, один – киевлянам). Интересно, что это уже не первый такой случай в практике судьи из Днепра.

Вспоминается сыгранный год назад (почти день в день – 8 июня 2019 года) стыковой матч за право выхода в Высшую лигу "Колос" Ковалевка – "Черноморец". Тогда Романов поставил в ворота одесситов три пенальти (реализованы были два), и, как рассказал "Сегодня" тогдашний капитан "моряков" голкипер Сергей Литовченко, пенальти в тот день могло быть еще больше.

Интересно, удастся ли сегодня Виталию Романову побить собственный рекорд? Время есть, впереди еще целый тайм...

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