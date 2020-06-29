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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Спешат: сельская команда Премьер-лиги собирается следующий сезон начать на новом стадионе

29 июня, 17:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Возведение арены "Колоса" из Ковалевки должны завершить летом этого года

Выступление "Колоса" в дебютном для него чемпионате Украины стало сюрпризом для многих любителей футбола. Сельская команда сходу ворвалась в шестерку лучших команд Премьер-лиги, но этим ограничиваться не собирается. Стало известно, что в ближайшем будущем клуб откроет свой собственный стадион. К слову, недавно "Колос" уступил "Динамо" в скандальном матче.

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Возведение стадиона "Колоса" в Ковалевке планировали завершить в июне, однако из-за карантина сроки сместились. И теперь работы на арене окончат только через полтора-два месяца. О делах на строительстве программе "Великий футбол" на телеканале "Футбол" коротко поведал президент "Колоса" Андрей Засуха:

"Затянули на два месяца. Но все же моя мечта – сыграть первый матч сезона 2020/21 на домашнем стадионе".

Стадион будет рассчитан на 5000 зрителей, а его строительство обошлось клубу в пять миллионов долларов. Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Колос" домашние матчи проводит на столичной "Оболонь-Арене".

Читайте также об исторической ничьей "Колоса" с "Десной" в УПЛ.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Александрию" в чемпионате Украины, победив впервые в 2020 году

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стадион футбол чемпионат Украины Колос Ковалевка

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