"Справедливый VAR" и "отличный арбитр": реакция тренеров на удаления в матче "Днепр-1" – "Мариуполь"

Всего третий раз за 28 лет в чемпионатах Украины удалили трех футболистов

Сегодня завершился 22-й тур украинской Премьер-лиги. В одном из матчей "Днепр-1" обыграл "Мариуполь" во встрече с тремя удалениями у гостей. После эмоционального поединки тренеры команд поделились эмоциями.

Рулевой "Мариуполя" Александр Бабич ожидаемо был недоволен:

"Арбитр отработал на "отлично". Что мы можем – только пожать руки. Есть другой момент, который огорчает. Мы пропустили первый гол всемером: двух игроков удалили, и мы просили игроков "Днепра-1" выбить мяч, чтобы провести замену травмированного игрока... Как раз не успели закрыть позицию. Что касается Яворского, то могу сказать, что он первый был на мяче. Да, Хобленко прокидывал, а Яворский играл первый в мяч. Уже потом они столкнулись... Футбол тем и замечателен, что есть подкаты, единоборства. Зная Чоботенко, если он бы хотел нанести травму, этот футболист остался бы лежать. Но Чоботенко играл в мяч. Да, это было довольно агрессивно, но VAR сказал, что это красная карточка".

А наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко говорил больше по тактике:

"Странная игра. Мы не могли верно построить атаку, чтобы создать момент, нанести удар из пределов штрафной. Начали подавать верхом, но соперник очень хорошо играет головой — особенно этим отмечаются Яворский и Дава. Надо было доставлять мяч в штрафную низом. Мы в перерыве пытались это изменить, и первый гол пришел именно таким образом. Что же касается правомерности красных карточек, то с VAR футбол становится более справедливым".

Напомним, сегодня арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам.

Смотрите, как "Динамо" обыграло в гостях "Александрию" в 22-туре УПЛ

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама