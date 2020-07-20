Сразу четыре футболиста стали лучшими ассистентами чемпионата Украины

Тайсон и Мораес, Кочергин и Картушов сделали по восемь голевых передач

Вчера вечером завершился очередной сезон отечественной Премьер-лиги. Можно подводить его итоги. Как известно, лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал форвард "Шахтера", динамовцев нет даже в тройке. А вот среди распасовщиков единственного лучшего определить не удалось.

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Сразу четыре футболиста сделали одинаковое количество голевых передач. Интересно, что лучший бомбардир, Мораес из "Шахтера", разделил первенство и тут. Как и его бразильский партнер по клубу Тайсон, Жуниор отметился восемью удачными пасами. Также по восемь раз партнерам ассистировали Егор Картушов из черниговской "Десны" и Владислав Кочергин из луганской "Зари".

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Из этого квартета меньше всех матчей в УПЛ сыграл Тайсон – 25. "Горняк" Мораес появлялся на поле в 27 поединках, Картушов – в 31, а Кочергин – во всех 32. Так что по среднему показателю за игру удачнее других ассистентов действовал Тайсон. На пятом же месте всего с шестью передачами оказался полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.

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Напомним, тренера "Колоса", обыгравшего "Динамо", назвали лучшим в 32-м туре.

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Смотрите, как на прошлой неделе "Шахтер" обыграл "Колос" на "Олимпийском" со счетом 2:0

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