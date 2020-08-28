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Сразу шесть клубов заинтересовались футболистом киевского "Динамо"

28 августа, 22:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Уругваей Карлос де Пена входит в сферу интересов команд чемпионата Италии

Еще один футболист киевского "Динамо" обратил на себя внимание скаутов солидных клубов. Атакующий полузащитник Карлос де Пена попал на карандаш представителям сразу шести команд, причем на разных континентах, сообщает сайт Balon Latino. К слову, защитник "Динамо" вернулся к тренировкам после необычной травмы.

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28-летним уругвайцем заинтересовались три итальянских клуба: "Рома", "Наполи" и "Кальяри". Также Карлос входит в сферу интересов французского "Лилля", турецкого "Фенербахче" и даже бразильского "Коринтианса". Ресурс пишет, что "Динамо" готово расстаться с футболистом за пять миллионов евро, ведь заполучило его бесплатно – как свободного агента. Также сообщают, что де Пену ждет дебютный вызов в сборную Уругвая.

Контракт полузащитника с "Динамо" истекает в конце 2021 года, а Transfermarkt оценивает его всего в два миллиона евро. Европейские клубы уругваец привлекает еще и тем, что имеет итальянское гражданство.

Читайте также: бывший нападающий "Динамо" и "Шахтера" пополнит состав "Зари".

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Смотрите, как Карлос открыл счет в матче за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо":

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