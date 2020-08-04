Сразу шестеро футболистов покинули основной состав "Днепра-1"

Команды украинской Премьер-лиги постепенно выходят из краткосрочного отпуска и начинают подготовку к новому сезону. В некоторых клубах проходят заметные изменения кадрового и тренерского состава. Как известно, Михайленко остается главным тренером "Днепра-1".

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Команда из Днепра в минувшем чемпионате заняла седьмое место и не пробилась в еврокубки. В связи с этим клуб расстался с некоторыми игроками. О своих буднях Дмитрий Михайленко поведал в комментарии официальному сайту "Днепра-1":

"После недельного отпуска футболисты "Днепра-1" собрались на тренировочной базе, чтобы начать подготовку к новому сезону. С хорошим настроением начинаем работу. Возможно, предыдущий сезон мы закончили не так, как хотели того, но это жизнь. Надо двигаться вперед. С большими надеждами смотрим в будущее. Все ребята приехали в хорошем настроении, подтянутые, загорелые, поэтому бодро входим в сезон".

Также в сюжете клуба сообщается:

"Завершилась сотрудничество нашего клуба с Алексеем Чичиковым и Папой Гуйе. Также другим продолжение карьеры будет у Андрея Клищука, Александра Снежко, Дмитрия Коркишко и Владимира Полевого. СК "Днепр-1" благодарит их за яркие матчи и желает успехов в будущем".

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