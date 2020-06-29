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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Срна – мой ассистент, но теперь может меня уволить": тренер "Шахтера" – о сотрудничестве с хорватом

29 июня, 20:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер "горняков" пошутил об особенностях новых отношений с Дарио

В сезоне 2019/2020 донецкий "Шахтер" рекордно быстро, за пять туров до завершения сезона, стал чемпионом Украины. После этого наставник команды Луиш Каштру дал несколько больших интервью. Также на днях Луиш Каштру рассказал об изменениях в тренерском штабе "Шахтера".

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В одном из комментариев для передачи "Профутбол" португальский специалист полушутя-полусерьезно поведал, как развиваются отношения с его помощником Дарио Срной. Ведь недавно стало известно, что Срна назначен директором "Шахтера" по футболу. В частности Каштру рассказал с улыбкой на устах:

"Дарио остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменяются во время занятий. Но добавилось немало новой работы вне поля. Когда-нибудь он станет тренером. Если ты был капитаном команды в течение многих лет, то в один день ты сможешь нею руководить. Дарио также может быть успешным. Но не буду ничего говорить о будущем, ведь он – футбольный директор. Возможно, когда-нибудь ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".

Читайте также: Срна прокомментировал свою новую должность в "Шахтере".

Смотрите, как "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" в минувшие выходные в чемпионате Украины

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