Стал известен крайний срок возобновления чемпионата Украины

Крайний срок возобновления чемпионата Украины – 15 мая. Если до этого времени карантин в украинском футболе не завершится, судьба чемпионата будет решаться на Общем собрании участников Премьер-лиги. Напомним, вчера было объявлено о приостановлении чемпионата Украины.

Сообщается, что решение будет приниматься большинством голосов, а тем, кто будет недоволен таким исходом, придется смириться, так как правовых оснований для обжалования у них не будет из-за форс-мажорной ситуации.

"Чтобы сроки не были уж очень сжатыми, нам надо по крайней мере полтора месяца. Если доиграть не удастся, тогда решение примут Общие сборы и передадут его исполнительному комитету УАФ для утверждения. Предусмотрена такая процедура", – объяснил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии для "Футбол NEWS".

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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