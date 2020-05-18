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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стали известны результаты повторных тестов на коронавирус в клубе украинской Премьер-лиги

18 мая, 17:18

Александр Трикиша

Луганчане проверили игроков первого состава спустя неделю после возобновления тренировок

Основной состав луганской "Зари" во второй раз после возобновления тренировок сдал тесты на коронавирус. Все тесты показали негативный результат, сообщается на официальном сайте луганчан. Кстати, накануне мы писали, что клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине. По данным журналиста Игоря Бурбаса, участниками тайного спарринга стали "Днепр-1" и "Заря".

Проведение тестов пришлось между тренировками команды. На данный момент команда тренируется в двухразовом режиме на учебно-тренировочной базе. Все тренировочный процесс пока что проходит в исключительно закрытом режиме.

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Напомним, что на базовой датой возобновления чемпионата Украины является 30 мая. Всего в оставшихся девяти турах Премьер-лиги Украины остается сыграть 54 поединка. Все они пройдут при пустых трибунах. Завершить чемпионат планируют 19 июля.

Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

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Также мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Смотрите, как "Заря" играла до карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Заря Луганск коронавирус

Источники: Официальный сайт ФК "Заря" , Сегодня|Спорт

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