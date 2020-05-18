Стали известны результаты повторных тестов на коронавирус в клубе украинской Премьер-лиги

Основной состав луганской "Зари" во второй раз после возобновления тренировок сдал тесты на коронавирус. Все тесты показали негативный результат, сообщается на официальном сайте луганчан. Кстати, накануне мы писали, что клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине. По данным журналиста Игоря Бурбаса, участниками тайного спарринга стали "Днепр-1" и "Заря".

Проведение тестов пришлось между тренировками команды. На данный момент команда тренируется в двухразовом режиме на учебно-тренировочной базе. Все тренировочный процесс пока что проходит в исключительно закрытом режиме.

Реклама

Напомним, что на базовой датой возобновления чемпионата Украины является 30 мая. Всего в оставшихся девяти турах Премьер-лиги Украины остается сыграть 54 поединка. Все они пройдут при пустых трибунах. Завершить чемпионат планируют 19 июля.

Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

Реклама

Также мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Смотрите, как "Заря" играла до карантина:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама