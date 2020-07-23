Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощника

Румынский тренер собирается работать в Киеве не меньше двух лет

Вице-чемпион Украины сегодня в 15:00 официально объявил, что Мирча Луческу – новый главный тренер киевского "Динамо". Бывшему тренеру донецкого "Шахтера", российского "Зенита" и сборной Турции скоро исполнится 75 лет.

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Новый рулевой "бело-голубых" не собирается прятаться от журналистов. Уже в четверг "Мистер" проведет специальную пресс-конференцию, сообщил официальный сайт "Динамо". Правда, место и время ее проведения пока что неизвестны. Зато обнародован срок действия контракта тренера. Соглашение подписано на два года с возможностью продления еще на один.

Некоторые СМИ сообщили о зарплате Мирчи в три миллиона евро за год, но другие ее категорически отбрасывают. Дождаться же официальной информации по этому поводу вряд ли удастся. Зато подтверждают ожидания, что помощником Луческу в Киеве будет его многолетний ассистент в "Шахтере" Александр Спиридон. В 2018-19 гг. этот специалист возглавлял сборную Молдовы.

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В октябре 2019 года считали, что Луческу возглавит московское "Динамо".

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Смотрите, как прошлой осенью сборная Турции под руководством Луческу играла вничью с французами:

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