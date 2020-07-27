Стало известно, как давно "Динамо" начало вести переговоры с Луческу о контракте

В украинском футбольном сообществе продолжается обсуждение прихода Мирчи Луческу в стан "Динамо". Уже называют имена динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу. Также появляются и некоторые другие подробности.

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В частности директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов в эфире канала "Украина" рассказал подробности появления Луческу в "Динамо":

"Руководство "Динамо" в лице президента Игоря Суркиса присматривалось к этой идее ранее. Что для болельщиков "Динамо" и "Шахтера" стало громом среди ясного неба в июле, я был в курсе этой ситуации несколько месяцев назад. Еще в мае были проведены предварительные переговоры с точки зрения – пошел бы или нет. Точно знаю, что прозвучало: "Пошел бы". Была даже заявлена цена, по которой пошел бы. Цена эта была в разы меньше, чем гонорары Луческу в "Шахтере" и потом в "Зените". Луческу пошел даже на меньшие деньги. За энную, достаточно небольшую сумму, он был готов перечеркнуть свое имя, вписанное в историю "Шахтера" золотыми буквами, прийти в стан злейшего друга горняков и все это сделать".

Говорят, что зарплата Мирчи в Киеве составит 1,2 миллиона евро в год при возможных дополнительных бонусах.

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Смотрите, как "Динамо" проигрывало "Колосу" в последнем туре чемпионата Украины:

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