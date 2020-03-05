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Стало известно, какой препарат принимал игрок "Динамо", которого дисквалифицировали за допинг

5 марта, 17:27

Максим Перепелица

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам

Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил нападающий "Динамо" Артем Беседин стал жертвой врачебной ошибки. В допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам – запрещенный стимулятор. Форвард попросил у клубного врача таблетку от головной боли, но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам.

"Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор вручил этот препарат. По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", – сообщил координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко.

Напомним, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

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чемпионат Украины допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Канал Футбол

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