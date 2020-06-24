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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" проведут последний в сезоне матч между собой

24 июня, 13:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" в статусе чемпиона Украины пожалуют в гости к "Динамо" 4 июля

Дирекция Премьер-лиги опубликована на официальном сайте утвердила даты проведения и время начала матчей 29 тура чемпионата Украины. Центральным поединком тура станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Правда, поединок уже не будет иметь привычного накала, ведь "горняки" досрочно завоевали золотые медали. А вот киевляне терять очки не имеют права, так как продолжают борьбу за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

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Расписание матчей 29-го тура:

Пятница, 3 июля

19:00 "Львов" – "Ворскла"

Суббота, 4 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Карпаты"

19:30 "Динамо" – "Шахтер"

Воскресенье, 5 июля

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17:00 "Десна" – "Колос"

19:30 "Олимпик" – "Днепр-1"

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19:30 "Заря" – "Александрия"

Напомним, что в предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в скандальном матче с четырьмя пенальти. При этом команды получили равное количество попыток пробить с "точки", но гости сумели реализовать лишь один пенальти.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой после карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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расписание чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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