Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" проведут последний в сезоне матч между собой

"Горняки" в статусе чемпиона Украины пожалуют в гости к "Динамо" 4 июля

Дирекция Премьер-лиги опубликована на официальном сайте утвердила даты проведения и время начала матчей 29 тура чемпионата Украины. Центральным поединком тура станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Правда, поединок уже не будет иметь привычного накала, ведь "горняки" досрочно завоевали золотые медали. А вот киевляне терять очки не имеют права, так как продолжают борьбу за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

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Расписание матчей 29-го тура:

Пятница, 3 июля

19:00 "Львов" – "Ворскла"

Суббота, 4 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Карпаты"

19:30 "Динамо" – "Шахтер"

Воскресенье, 5 июля

17:00 "Десна" – "Колос"

19:30 "Олимпик" – "Днепр-1"

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19:30 "Заря" – "Александрия"

Напомним, что в предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в скандальном матче с четырьмя пенальти. При этом команды получили равное количество попыток пробить с "точки", но гости сумели реализовать лишь один пенальти.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой после карантина:

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