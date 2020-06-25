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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стало известно, когда и где "Шахтер" получит золотые медали чемпионата Украины

25 июня, 19:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Церемония пройдет в субботу на НСК "Олимпийский" после матча с "Зарей"

В минувшие выходные донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины – за пять туров до финиша сезона. Оставшиеся матчи "горняки" будут доигрывать в новом статусе – 13-кратных чемпионов. Тем временем Дарио Срна прокомментировал свою новую должность в "Шахтере".

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Награждение золотыми медалями подопечных Луиша Каштру затягивать не будут. Стало известно, что награды команде вручат уже в ближайшую субботу, 27 июня. Об этом пишет xsport.ua со ссылкой на пресс-службу "Шахтера". Именно в этот день донецкий коллектив проведет на столичном НСК "Олимпийский" следующий матч Премьер-лиги. В 28-м туре команда сразится с луганской "Зарей", которая претендует на второе место. Сразу же после поединка и запланирована торжественная церемония чествования "Шахтера".

Кстати, "Олимпийский" откроют для всех желающих. Уже с воскресенья, 28 июня, главная спортивная арена Украины предоставит возможность заниматься спортом на своей территории.

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Смотрите, как "Шахтер" добыл волевую победу над "Александрией" в минувшие выходные:

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