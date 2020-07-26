Стало известно место и время проведения финала плей-офф за место в Лиге Европы

"Колос" и "Мариуполь" сыграют в среду вечером в столице на арене со зрителями

В чемпионате Украины сезона 2019/2020 осталось провести один поединок. В среду, 29 июля, "Колос" и "Мариуполь" разыграют последнюю путевку в еврокубки от Украины. Напомним, вчера дебютант Премьер-лиги "Колос" разнес "Днепр-1".

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Сегодня украинская Премьер-лига объявила на своем официальном сайте, где и когда состоится матч. Пройдет он на НСК "Олимпийский" в столице, где "Колос" играл и предыдущую встречу плей-офф. Поскольку команда из Ковалевки заняла более высокое место в чемпионате, она считается хозяином поля. Начало запланировано на 19:30. Посмотреть матч можно будет на сервисе oll.tv.

Интересно, что в победной дуэли с "Днепром-1" подопечные Руслана Костышина повторили свой голевой рекорд в высшем дивизионе, забив четыре мяча. Причем предыдущее достижение ознаменовалось также встречей с днепрянами. Однако у "Мариуполя" есть свой позитивный момент: парни Александра Бабича продолжили победную гостевую серию до трех матчей.

В субботу "Мариуполь" дожал "Александрию" и продолжил борьбу за путевку в Лигу Европы.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Динамо" в последнем туре:

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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