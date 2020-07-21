Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренера

После вчерашнего увольнения Алексея Михайличенко из "Динамо" киевский клуб в срочном порядке ищет нового главного тренера. Ведь еще в июле команда вернется из недлительного отпуска для подготовки к сезону 2020/2021.

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В СМИ вовсю обсуждают возможных кандидатов на пост наставника. Появилась информация, что Сергей Ребров получил предложение возглавить "Динамо". Однако ее вскоре опровергли, утверждая, что президент "Динамо" Игорь Суркис ориентируется на иностранных специалистов. В Telegram-канале "Шах и Шах", который ведут журналист Андрей Шахов и его сын Андрей Шахов-младший, работающий в структуре "Динамо", сообщили, что уже вчера в клубе прошло несколько встреч с обсуждением претендентов на тренерское кресло.

К сожалению, никакой конкретики пока что никто не озвучил. Кандидат номер один, которого сватают в "Динамо", – Виктор Скрипник. Но пока что бывший защитник сборной Украины и нынешний тренер "Зари" уехал к семье в Германию. Поучаствуйте в опросе: кто должен стать новым тренером киевлян?

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу", после чего уволило Алексея Михайличенко

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