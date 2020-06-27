Стало известно, сколько болельщиков виртуально посетили матч "Шахтер" – "Заря"

Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей" на НСК "Олимпийский" в Киеве, стал уникальным для отечественного футбола. В нем, впервые в истории украинской Премьер-лиги, болельщики поддерживали команду через трансляцию в Zoom.

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"Шахтер" организовал для своих фанатов возможность поддержать виртуально команду на стадионе. Чтобы войти в историю, болельщикам "горняков" необходимо было зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча "Шахтер" – "Заря".

В итоге, все желающие получили шанс виртуально посетить не только домашний матч дончан против "Зари", но и церемонию награждения "оранжево-черных" золотыми медалями, которая состоялась по окончании игры. При этом фанатов показывали на больших экранах НСК "Олимпийский". Через Zoom "Шахтер" в игре с "Зарей" поддерживали около 5 тысяч болельщиков, сообщает Tribuna.com

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"Шахтер", фанаты, Zoom / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы писали, что стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" (0:0)

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