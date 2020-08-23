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"Судейство в матче "Динамо" и "Олимпика" – это катастрофа": глава комитета арбитров недоволен

23 августа, 11:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянец Лучано Лучи обратил внимание на то, что многие пропустили в матче чемпионата Украины

XXX чемпионат Украины стартует в этот уик-энд шестью поединками: по два дня в каждый из дней. В пятницу "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом матче нового сезона УПЛ. Несмотря на то, что итог дуэли ни у кого удивления не вызвал, глава судейского комитета УАФ рассмотрел его под микроскопом.

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Итальянец Лучано Лучи жестко раскритиковал действия бригады арбитров во главе с Максимом Козыряцким, показавшим по одной желтой карточке футболистам каждой команды:

"Вижу, что никто не комментирует матч "Олимпик" – "Динамо". У меня, как у главы комитета арбитров, есть много что сказать по этому матчу. Почему? Потому, что нужно смотреть на все аспекты работы.

Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче "Олимпика" и "Динамо" – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы анализируем все. По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?"

Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины. В воскресенье сыграют два дебютанта турнира: "Ингулец" и "Рух".

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Динамо":

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