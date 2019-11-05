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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине

5 ноября, 23:52

30-летний Николай Балакин является одним из самых строгих арбитров украинской Премьер-лиги

Николай Балакин

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил рефери на матч 14-го тура Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоится в Харькове, 10 ноября. Грандов отечественного футбола рассудит служитель Фемиды из Киевской области – Николай Балакин.

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30-летний Николай Балакин назначается на матчи украинской "вышки" с 2015 года. В частности, в текущем сезоне Балакин обслуживал игру "Динамо" против "Александрии" (1:0), а также матч "Шахтера" с "Карпатами" (3:0). Всего в течение сезона 2019/2020 Николай работал на четырех матчах украинского элитного дивизиона, а также на одной встрече национального Кубка, в которых показал 38 предупреждений (в среднем – по 7,6 за игру) и трижды удалял футболистов с поля.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок-2019

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Таким образом Николай Балкин является одним из самых строгих рефери в Премьер-лиге. Кроме того, на днях он вошел в историю как судья, назначивший первый в Украине пенальти с использованием VAR. В матче чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Карпаты" (2:2) Балакин на 72-й минуте при счете 1:2 после просмотра видеоповтора присудил 11-метровый в ворота львовян, реализованный динамовцем Ванатом.

Отметим, что на матче "Шахтер" и "Динамо" 10 ноября система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать, но лишь в тестовом режиме.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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