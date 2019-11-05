Судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил рефери на матч 14-го тура Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоится в Харькове, 10 ноября. Грандов отечественного футбола рассудит служитель Фемиды из Киевской области – Николай Балакин.

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30-летний Николай Балакин назначается на матчи украинской "вышки" с 2015 года. В частности, в текущем сезоне Балакин обслуживал игру "Динамо" против "Александрии" (1:0), а также матч "Шахтера" с "Карпатами" (3:0). Всего в течение сезона 2019/2020 Николай работал на четырех матчах украинского элитного дивизиона, а также на одной встрече национального Кубка, в которых показал 38 предупреждений (в среднем – по 7,6 за игру) и трижды удалял футболистов с поля.

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Таким образом Николай Балкин является одним из самых строгих рефери в Премьер-лиге. Кроме того, на днях он вошел в историю как судья, назначивший первый в Украине пенальти с использованием VAR. В матче чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Карпаты" (2:2) Балакин на 72-й минуте при счете 1:2 после просмотра видеоповтора присудил 11-метровый в ворота львовян, реализованный динамовцем Ванатом.

Отметим, что на матче "Шахтер" и "Динамо" 10 ноября система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать, но лишь в тестовом режиме.

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