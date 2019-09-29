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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Судью матча "Динамо" – "Днепр-1" обвинили в "убийстве"

29 сентября, 22:53

Вслед за Виктором Вацко по лучшему арбитру Украины проехался капитан днепрян Сергей Кравченко

Судья Анатолий Абдула

Судья Анатолий Абдула / Фото: FootBoom

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После окончания матча девятого тура чемпионата Украины"Динамо" – "Днепр-1" капитан днепрян Сергей Кравченко обвинил арбитра поединка – харьковчанина Анатолию Абдулу – в футбольном "убийстве".

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Напомним, игра на НСК "Олимпийский" завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0, однако 11-метровый за якобы фол на Беседине, после которого Цыганковым был забит второй мяч в этом поединке, эксперты признали "левым". "Это цирк": Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1".

Смотрите, за что был назначен пенальти в матче "Динамо" – "Днепр-1"

"Хотели увезти какие-то очки, но не получилось, – сказал после поражения от "Динамо" капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, в свое время выступавший за киевлян. – Сыграли неплохо и оказали сопротивление, хотя немногие в нас верили. Говорят, что пенальти не было, то есть судья убил интригу. Эти последние 10 минут были бы более нервными для "Динамо", возможно, мы бы и сравняли. Надеюсь, арбитр просто ошибся. В принципе, он судил неплохо, но результат такой. Будет готовиться к "Шахтеру"

Отметим, что Анатолий Абдула является лучшим арбитром чемпионата Украины. Этот статус, подводя итоги предыдущего сезона, харьковчанину присвоила Премьер-лига.

Напомним, что девятый тур чемпионата Украины по футболу завершился эпическим разгромом донецкого "Олимпика". Команда экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса потерпела первое поражение под руководством испанца, пропустив пять сухих мячей от "Зари".

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Источник: ua.tribuna.com

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