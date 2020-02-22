Сухая победа "Динамо" – главный прогноз букмекеров на матч против "Ворсклы" в чемпионате Украины

Киевляне обыграют "Ворсклу" с вероятностью в 81 процент

Киевское "Динамо" – безоговорочный фаворит матча 19-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы". Матч состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00. "Динамо" – "Ворскла" смотреть трансляцию онлайн можно на нашем сайте.

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Коэффициент на победу "Динамо" – 1.17, на ничью – 7.40, на победу "Ворсклы" – 16.5. Если перевести их в проценты, то ситуация такая: полтавчане имею всего шесть процентов на победу, при этом шансы киевлян на успех оцениваются в 81%.

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Букмекеры ждут, что в матче будет забито больше двух голов – коэффициент на такое развитие событий составляет 1.12. Большая вероятность, что зрители станут свидетелями и трех голов (1.42).

К слову, самый вероятный исход поединка – сухая победа "Динамо" (1.83). Если брать конкретный результат, то фаворитом стоит победа киевлян 2:0 (6.75) или 3:0 (7.25).

Ранее мы писали, что "Динамо" не сможет рассчитывать на основного футболиста в матче с "Ворсклой". Никита Бурда восстанавливается от травмы.

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