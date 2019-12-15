Сумасшедший финиш года с тремя пенальти и двумя удалениями: "Александрия" добила "Днепр"

В заключительном поединке календарного года соперники устроили настоящий триллер

"Днепр" vs "Александрия" / Фото: Facebook

В Украине завершился последний футбольный матч 2019 года. Он получился просто невероятным! "Александрия" обыграла на выезде "Днепр-1" со счетом 2:1. Причем все три гола, которые зрители увидели на заключительных минутах поединка, были забиты с пенальти.

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На 79-й минуте у днепрян был удален Лопыренок, а хавбек "Александрии" Третьяков открыл счет с пенальти.

На 90-й минуте "Днепр-1" с 11-метрового сравнял счет – отличился Кулиш.

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На 91-й минуте "Днепр" остался вдевятером – за грубый фол в центре поля был удален Назаренко.

В итоге, "Александрия" таки воспользовалась численным преимуществом. Защитник днепрян Папа Гуйе сфолил в своей штрафной на Ковальце, и на 94-й минуте, реализовав пенальти, Третьяков принес "Александрии" победу над "Днепром-1" – 2:1.

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Днепр-1 – Александрия – 1:2

Голы: Третьяков, 79 (пен), 90+4 (пен) – Кулиш, 90 (пен)

Днепр-1: Юрчук – Лопыренок, Папа Гуйе, Логинов, Шаповал – Кравченко, Вакулко – Чичиков, Когут (Назаренко, 46), Булеца – Кулиш

Александрия: Билык – Стецьков (Безбородько, 46), Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин, Довгий (Банада, 75), Запорожан (Задерака, 64) – Лучкевич, Ковалец, Третьяков

Предупреждения: Кравченко, Вакулко, Когут, Лопыренок, Гуйе – Запорожан, Стецьков, Мирошниченко, Лучкевич

Удаления: Лопыренок (79' Днепр-1 – второе предупреждение), Назаренко (90+1' Днепр-1)

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