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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сумасшедший финиш года с тремя пенальти и двумя удалениями: "Александрия" добила "Днепр"

15 декабря, 19:30

В заключительном поединке календарного года соперники устроили настоящий триллер

"Днепр" vs "Александрия"

"Днепр" vs "Александрия" / Фото: Facebook

В Украине завершился последний футбольный матч 2019 года. Он получился просто невероятным! "Александрия" обыграла на выезде "Днепр-1" со счетом 2:1. Причем все три гола, которые зрители увидели на заключительных минутах поединка, были забиты с пенальти.

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На 79-й минуте у днепрян был удален Лопыренок, а хавбек "Александрии" Третьяков открыл счет с пенальти.

На 90-й минуте "Днепр-1" с 11-метрового сравнял счет – отличился Кулиш.

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На 91-й минуте "Днепр" остался вдевятером – за грубый фол в центре поля был удален Назаренко.

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В итоге, "Александрия" таки воспользовалась численным преимуществом. Защитник днепрян Папа Гуйе сфолил в своей штрафной на Ковальце, и на 94-й минуте, реализовав пенальти, Третьяков принес "Александрии" победу над "Днепром-1" – 2:1.

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Днепр-1 – Александрия – 1:2
Голы: Третьяков, 79 (пен), 90+4 (пен) – Кулиш, 90 (пен)
Днепр-1: Юрчук – Лопыренок, Папа Гуйе, Логинов, Шаповал – Кравченко, Вакулко – Чичиков, Когут (Назаренко, 46), Булеца – Кулиш
Александрия: Билык – Стецьков (Безбородько, 46), Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин, Довгий (Банада, 75), Запорожан (Задерака, 64) – Лучкевич, Ковалец, Третьяков
Предупреждения: Кравченко, Вакулко, Когут, Лопыренок, Гуйе – Запорожан, Стецьков, Мирошниченко, Лучкевич
Удаления: Лопыренок (79' Днепр-1 – второе предупреждение), Назаренко (90+1' Днепр-1)

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В
Н
П
Заб.
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2
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50
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2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
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4
4
34
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18
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Забитые 34
Пропущеные 16
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4
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10
3
5
29
13
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Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
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6
17
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7
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6
2
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18
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Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
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9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
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16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
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10
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4
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ВорсклаВорсклаВор
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КарпатыКарпатыКар
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5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
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Разница -18
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Смотрите, как в битве аутсайдеров "Ворскла" обыграла "Карпаты" (2:1)

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Источник: Сегодня|Спорт

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